¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¼ÆÅÄ½ß¡Ê48¡Ë¤¬28Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö»ä¡¢Îî´¶¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ä¡×¤È¤·¤Æ¡¢È±¤ÎÄ¹¤¤¡¢Çò¤¤Éþ¤Î½÷¤Î¿Í¤¬¡Ö¸«¤¨¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¡£¼ÆÅÄ¤Ï28Æü¸áÁ°5»þ33Ê¬¤Ë¡Ö»ä¡¢Îî´¶¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ä¡£°ìºòÆü¡¢Ãó¼Ö¾ì¤ÎÁ°¤Ë½÷¤Î¿ÍÎ©¤Ã¤Æ¤ë¤Î¸«¤¨¤¿¤ß¤¿¤¤¡Ä¡×¤È¡¢26Æü¤Î½ÐÍè»ö¤ò¸ì¤ê½Ð¤·¤¿¡£¡ÖÈ±¤ÎÌÓÄ¹¤¯¤ÆÇò¤¤ÉþÃå¤Æ¤Æ¤Ç¤âÇØÃæ¸þ¤±¤Æ¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡ÖÉÝ¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¤¨¡©¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¡£´·¤ì¤¿¤é¤â¤Ã¤È¸«¤¨¤ë¤Î¤«¤Ê