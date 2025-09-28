おぎやはぎ矢作兼（54）が、27日に放送されたフジテレビ系「千原ジュニアのヘベレケSP」に出演。共演男性芸人に対し「寝取られる男の顔してる」とズケズケ指摘する一幕があった。千原ジュニア（51）らが酒を飲みつつトークするバラエティー番組で、今回は久々に全国ネットで放送された。矢作は飲食店で酒を飲みつつ、ジュニア、お笑いタレントふかわりょう（51）らとよもやま話を進め、ふかわの女性関係の話題になった。ふかわは4