ロックシンガー矢沢永吉（76）が、26日放送のニッポン放送「矢沢永吉のオールナイトニッポンGOLD」にスペシャルパーソナリティーとして出演。自身が被害に遭った「35億円横領事件」を乗り越える際にすがった言葉を明かした。矢沢は31歳で単身渡米。世界水準の音楽活動を求める中で98年、オーストラリアで購入していたスタジオ建設予定地を友人が無断で担保に入れた結果、矢沢が35億円の借金を背負った。矢沢は「オーストラリア事件