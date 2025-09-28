DeNAは27日、巨人との試合（横浜）に8−9で敗戦。勝てば2位確定のゲームだったが、リリーフ陣が9回4点のリード守れず逆転負けを喫した。逆転を許したリリーフ陣について、同日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』に出演した解説者の齊藤明雄氏は「明日の試合に響かないと良いですけどね。後ろのピッチャーでやられてしまってるのでね…。点差があるならもっと攻めのピッチング、反対に丁寧にいこうとするからボールが先