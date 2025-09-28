女優の今田美桜が主演を務める連続テレビ小説『あんぱん』(NHK総合 毎週月〜土曜8:00〜ほか ※土曜は1週間の振り返り)の最終回が26日に放送され、半年間にわたる物語が完結した。キャストや視聴者の力によって「想像以上のものになった」と手応えを口にする制作統括の倉崎憲チーフ・プロデューサーに、視聴者の声も受けて設定を変えたという制作秘話を語ってもらった。連続テレビ小説『あんぱん』健太郎役の高橋文哉○「朝ドラは、