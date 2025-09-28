俳優の瀬戸康史が２８日までに自身のインスタグラムを更新。ボイスナビゲーターを務める展覧会開催の告知をした。２７日から東京都渋谷公園通りギャラリーにて開催されている、「アール・ブリュット２０２５巡回展『既知との遭遇自伝的ブリコラージュの世界へようこそ！』」にて、音声ガイドを務めている瀬戸。全身黒のコーディネートで看板の前でポーズを決めるショットや、作品に囲まれてたたずむショットを公開し「作