◆米大リーグレッドソックス１―２タイガース（２７日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）タイガースがレッドソックスを敵地で破り、２年連続のプレーオフ進出を決めた。１点を先取されて迎えた５回にジョーンズが２死満塁から逆転２点適時打を放ち、１点のリードを守り切った。ガーディアンズとアストロズで残るポストシーズン２枠を争っていたが、いち早く抜け出すことができた。ワイルドカード４位の