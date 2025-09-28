元TBSでフリーの安東弘樹アナウンサー（57）が27日、自身のインスタグラムを更新。元タレントの妻との結婚20周年を報告した。「極めて私事で恐縮なのですが、、、今年9月、結婚して20年となりました」とつづり、妻でタレントの川幡由佳とのツーショットを披露した。「驚きです！あっという間の20年」と安東アナ。「想い出の、某HOTELのレストランにて食事をあらためて妻や家族に感謝」とつづった。「間もなく58歳の私、