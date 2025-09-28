カージナルス戦の6回、31号ソロを放つカブス・鈴木＝シカゴ（共同）【ニューヨーク共同】米大リーグは27日、各地で行われ、オリオールズの菅野はニューヨークでのヤンキース戦に先発し、4回1/3を投げ3本塁打を含む5安打4失点で10敗目（10勝）を喫した。試合は1―6だった。カブスの鈴木はカージナルス戦に「5番・右翼」で出場し、六回に31号ソロを打ち2打数1安打1打点だった。チームは7―3で勝った。レッドソックスの吉田はタイ