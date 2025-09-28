[9.27 ブンデスリーガ第5節 ボルシアMG 4-6 フランクフルト]ブンデスリーガ第5節が27日に行われ、6位フランクフルトは敵地で17位ボルシアMGに6-4で勝利した。フランクフルトのMF堂安律は右サイドハーフで先発出場し、2アシストを記録。後半26分までプレーし、3試合ぶりの白星に貢献した。ボルシアMGのFW町野修斗は1トップでスタメン出場。後半16分に途中交代した。堂安は1-0の前半15分、ペナルティエリア右角付近でのFKのキッ