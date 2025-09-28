櫻坂46の二期生・山崎天が、9月28日で20歳の誕生日を迎えた。2018年11月に欅坂46の二期生として、加入してから7年目。クールなパフォーマンスと周囲を和ませる人柄で、今や、グループの中心を担う存在に。日々、頼もしさを増す山崎の“十代最後”の1年を振り返る。【写真】「美人すぎる」櫻坂46・山崎天、美しいドレス姿を披露■2ndアルバムリード曲「Addiction」センターは期待の証山崎が“十代最後の年”を迎えたのは、2024