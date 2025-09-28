2025年9月12日、三重県四日市市では午後10時すぎまでに、1時間降水量としては観測史上最大の約123.5mmを観測しました。この時、大雨警報（土砂災害）、大雨警報（浸水害）、土砂災害警戒情報、洪水警報が出ていました。最近、大雨警戒のトリガーになる「顕著な大雨に関する情報（線状降水帯情報）」や「特別警報」は発表されていませんでした。しかし、大雨で市街地は冠水、地下駐車場は水没しました。この「暮らしの防災（2