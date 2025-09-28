近年、北海道や東北地方を中心に、人が山林や市街地でクマに襲われる被害が相次いでいます。秋はクマが冬眠に備えて食欲が旺盛になる季節といわれており、注意が必要です。猟友会が人に危害を与えたクマを駆除すると、駆除を依頼した自治体に対して「クマを殺すのはかわいそう」「クマの命も大切だ」などと苦情が殺到するケースがあり、SNS上では「理解できない」「不思議」「感情論だけでしゃべるな」などの声が上がっています