＜大相撲九月場所＞◇十四日目◇27日◇東京・両国国技館【映像】“肩出し”姿が美しい元女性アスリート優勝の行方を左右する結びの一番。向正面、審判を務める親方の背後に“ひょっこり”女性アスリートの姿が偶然カメラに映り込んだ。“まさか”のはたき込みによって勝負が一瞬で決すると大興奮。そんな様子に「あら、美人さん」「めっちゃ興奮してる」などの反響が相次いだ。大関・琴櫻（佐渡ヶ嶽）の休場による不戦勝で1敗