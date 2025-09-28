¥Ç¥ë¥¿¹Ò¶õ¤Ï¡¢µ¡Æâ¤ÇYouTube¤ÈYouTube Premium¤ÎÍøÍÑ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡£¸Ä¿ÍÍÑ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¸þ¤±¤ËT¥â¥Ð¥¤¥ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ëDelta Sync Wi-Fi¤È¡¢ºÂÀÊ¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤­¤ë¡£Æ°²è¡¢¥Ý¥Ã¥É¥­¥ã¥¹¥È¡¢²»³Ú¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò¹­¹ð¤Ê¤·¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£Åë¾è»þ¤Î²»³Ú¤Ë¤âYouTube Music¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡£10·î1Æü¤«¤é¤Ï¡¢Delta Sync Wi-Fi¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·¤¿¥¹¥«¥¤¥Þ¥¤¥ë²ñ°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâÀþ¤ÎÂÐ±þµ¡ºà¤ÇYouTube Premium¤ò14Æü´ÖÌµÎÁ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£