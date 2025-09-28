All About ニュース編集部では、2025年9月17日、全国の10〜60代の男女300人を対象に『鬼滅の刃』のキャラクターに関するアンケートを実施しました。今回はその中から、友達になりたいと思う『鬼滅の刃』のキャラクターランキングの結果をご紹介します。【11位までの全ランキング結果を見る】2位：竈門炭治郎（かまどたんじろう）／49票主人公・竈門炭治郎は、純粋で努力家、鬼にまで慈悲の心を持つ心優しい少年。鬼になった妹の禰