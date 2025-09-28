J1リーグ第32節 町田 1（0-0）0 岡山16:03キックオフ町田GIONスタジアム入場者数 10,113人試合データリンクはこちらいくつもの要因が岡山を苦しめ、そしてそれでも踏ん張る岡山を町田が最後は押し切った。岡山は前半、ロブを多用しながら町田のプレスをかいくぐろうとした。町田は岡山がそう攻めてくるとテクニカルスタッフが試合前に分析していて、自分たちも同じようにロブで岡山に攻め返す。両チームとも選手たちはジャンプ