歌手のNissy（西島隆弘、38）のスタッフが運営するインスタグラムが28日に更新され、3度目の声帯手術を終えた現状を報告した。今月8日、3度目の声帯手術を行ったことを報告し、「医師の判断により、年内を目処に再度手術を予定しております」と明かしていた。この日、「術後3週間は声帯に触れる発声はもちろん禁止、ウィスパーボイスはもっと禁止、咳、くしゃみ、むせり、ゲップ、息止め、トレーニング、ストレッチ、刺激物