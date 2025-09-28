【明治安田J1リーグ】アビスパ福岡 1ー2 サンフレッチェ広島（9月27日／ベスト電器スタジアム）【映像】打点高過ぎのジャンピングヘッド弾アビスパ福岡のFWサニブラウン・ハナンが、デビュー戦で初ゴールを決めた。陸上競技選手のサニブラウン・アブデル・ハキームの実弟の活躍に、ファンが興奮している。J1リーグ第32節で福岡とサンフレッチェ広島が対戦。その90+2分のことだ。2点を追いかける福岡は、FW紺野和也が右サイド