2NE1のパク・サンダラが、変わらぬ童顔の美貌と健康的なスタイルでファンの感嘆を誘っている。【写真】「全部脱ぐ」びしょ濡れフェスのパク・サンダラパク・サンダラは最近、自身のインスタグラムを通じてイタリア・ミラノで撮影した数枚の写真を公開した。公開された写真の中で彼女は、ドット柄の黒いワンピースを着てワイングラスを手にしたり、カメラを見つめたりしながら、優雅な姿を披露した。特に40歳になったとは思えない透