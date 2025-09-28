せっかくデートに漕ぎつけても、そこで嫌われてしまっては意味がありません。特に女の子にガッカリされてしまうことが多い、ケチな行動はしないように心がけたいところです。ということで今回は、オトメスゴレンの女性読者のみなさんに、デート中に「ケチだな?」と感じた男性の行動について聞いてみました。【１】近所の公園などお金がかからないところでのデートが多い。お金がかからないところでしかデートしないというパターン