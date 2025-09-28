◆米大リーグマリナーズ―ドジャース（２７日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）前日の敵地マリナーズ戦で２点リードの７回に５番手で登板し、１回１安打無失点の好投を見せた佐々木朗希投手（２３）が一夜明けた２６日（同２７日）、クラブハウスで取材に応じ、３０日（同１０月１日）からスタートするポストシーズンへの意気込みを語った。ロバーツ監督は前日の試合後に、佐々木について「いい意味で難しい判断が