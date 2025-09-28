女優の今田美桜（28）がヒロイン、俳優の北村匠海（27）が夫役を務めたNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は今月26日、本編最終回（第130話）を迎え、完結した。インターネット上には、放送終了を惜しむ声や感謝の声が続出。“あんぱんロス”が広がった。それを埋めるかのように、29日から異例ずくめのスピンオフドラマが4夜連続でオンエアされる。「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」シ