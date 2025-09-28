カブスのケード・ホートン（24）が27日（日本時間28日）右肋骨の非転位骨折（骨は折れているが、折れた部分が元の位置から動いていない状態）により、15日間の負傷者（IL）リスト入りした。ホートンは23日の登板で背中の張りを訴え、その後のMRI検査で肋骨部分の異常が判明。26日には外野でキャッチボールを行い、この日はブルペン投球も予定されていたが、最終的にIL入りとなった。復帰は最短でもナ・リーグ地区シリーズ（NLD