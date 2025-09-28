肌の未来に自信を与える、アルマーニ ビューティの最高峰スキンケアがリニューアル。2025年9月26日（金）、待望の「クレマ ネラ クリーム N」が登場します。コラーゲンの柱のような役割に着目し、ハリ・弾力をサポート。さらに生命力あふれるリヴィセンタリスやペプチドなどの成分が、年齢を重ねた肌に潤いと輝きをもたらします。贅沢な香りとテクスチャーで、毎日のケアを至福の時間に