「ヤクルト３−１広島」（２７日、神宮球場）また一発に沈んでしまった。広島先発・森翔平投手が村上、山田に本塁打を浴びて５回３安打３失点で８敗目を喫した。村上には今季３被弾目となり、「強くいこうと思って、投げた球だったけど、詰まりながら持っていかれた」と悔しさをかみしめた。１点を先制してもらって上がった、初回のマウンド。「四球がもったいなかった」。２死から内山に四球を与えると、続く村上には、外角