＜ライダーカップ2日目◇27日◇ベスページ・ブラックC（ニューヨーク州）◇7352ヤード・パー70＞伝統の米国選抜と欧州選抜の対抗戦は、2日目の競技が終了した。初日に米国を圧倒した欧州が、この日も好調。全8マッチのうち6戦を制した（米国が2勝）。これで通算も欧州の11勝4敗1分となり、勝ち＝1pt、引き分け＝0.5pt、負け＝0ptのポイント方式で、欧州11.5pt、米国4.5ptと大差をつけている。【写真】夫人たちの自撮りが美しすぎ