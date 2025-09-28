＜日本プロゴルフシニア選手権 TSUBURAYA FIELDS HOLDINGS ULTRAMAN CUP3日目◇27日◇イーグルポイントゴルフクラブ（茨城県）◇7154ヤード・パー72＞シニアプロ日本一決定戦の最終ラウンドが午前8時30分に開幕する。3日目を終えて、先週の国内シニアメジャー今季初戦「日本シニアオープン」を制したタマヌーン・スリロット（タイ）、日本ツアー通算3勝のI・J・ジャン（韓国）がトータル11アンダー・首位タイに立った。【写真】