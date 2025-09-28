＜ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン2日目◇27日◇利府ゴルフ倶楽部（宮城県）◇6590ヤード・パー72＞好事魔多し。ゴルフ、そしてプライベートも充実している32歳の葭葉ルミにとって、まさにジェットコースターのような一日となった。【写真】葭葉ルミが“+4”これが魔の15番パー3首位と1打差の6位からスタートしたが、序盤から苦しい展開に。2番、4番でボギーを叩くと、6番からは連続ボギーを喫した。しかし、「（チャン