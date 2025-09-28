2023Ç¯¡¢ÊÆ²¼±¡»ÊË¡°Ñ°÷²ñ¤Ç¾Ú¸À¤¹¤ëFBI¤Î¥ì¥¤Ä¹´±¡ÊÅö»þ¡Ë¡á¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡Ê¥²¥Ã¥Æ¥£¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï27Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡¢2021Ç¯1·î6Æü¤ÎµÄ²ñ½±·â»ö·ï¤ò½ä¤ê¡¢Ï¢Ë®ÁÜºº¶É¡ÊFBI¡Ë¤Î¥ì¥¤Á°Ä¹´±¤¬µõµ¶¤ÎÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¡£À¯Å¨¤Ø¤ÎÊóÉü¤È¤·¤ÆºÇ¶á¡¢¥ì¥¤»á¤ÎÁ°Ç¤¤Î¥³¥ß¡¼¸µÄ¹´±¤òµ¯ÁÊ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¼¡¤ÎÌ·Àè¤¬¥ì¥¤»á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À­¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï26Æü¡¢µ­