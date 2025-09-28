元「モーニング娘。」のメンバーでタレントの辻希美さんと俳優の杉浦太陽さんの長女・希空さん（17）が2025年9月20日、自身のインスタグラムを更新。ヘアチェンジ後の黒髪のストレートロングヘアを披露した。「レイヤー入れて髪色復活」希空さんは、「レイヤー入れて髪色復活」といい、ダークな色合いのストレートロングヘアにイメチェンした姿を投稿。ヘアスタイルレイヤーを入れ、髪色を変えたことを報告していた。インスタグラ