気象庁日本海で前線上に低気圧が発生し、北日本から西日本にかけ大気の状態が非常に不安定になるとして、気象庁は28日、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水などに注意を呼びかけた。落雷や、竜巻などの激しい突風にも警戒が必要だ。気象庁によると、28日夜までに前線上で低気圧が発生して日本海を東へ進み、29日にかけ本州を通過する見込み。暖かく湿った空気の流れ込みや上空の寒気の影響で、大気の状態が非常に