「阪神３−５中日」（２７日、甲子園球場）阪神は追い上げ及ばず惜敗した。３年連続２桁勝利を目指した大竹耕太郎が敗戦投手に。０−４の七回に大山悠輔内野手の１３号３ランで反撃も序盤、中日・高橋宏の前にあと一本が出ず。それでも、デイリースポーツ評論家の岡義朗氏はリーグ王者・阪神の「結束力」を指摘した。◇◇「チームの輪」を感じたゲームだ。１０勝目を懸けた先発・大竹をはじめ、村上と中日先発・高橋