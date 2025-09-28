ミュージカル界屈指の歌姫、新妻聖子（44）が17年ぶりとなるミュージカル・アルバム「MUSICALMOMENTS2」を発売した。デビューからがむしゃらに駆け抜けた十数年と、2児の母親としての今。明るくパワフルに突き進む生きざまと、さまざまな経験を重ね深みを増した歌声を届けていく。【玉利朱音】★130歳まで生きるつもり太陽のような明るいエネルギーに満ちあふれた人だ。「自分の人生を3分割するなら今ちょうど真ん中の部分にい