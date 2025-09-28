9月22日に告示された自民党総裁選。その議論の中でも一大論点となりそうなのが「実質賃金の引き上げ」だ（写真：時事）物価の高騰が収まらない。生産性の上昇を伴わない賃上げが行われ、それが販売価格に転嫁された結果、実質賃金の継続的な上昇が実現しない。この状態からの脱出が急務であり、政府は政策を大転換する必要がある。自民党総裁選挙でも実質賃金引き上げは重要な論点となりそうだ――。野口悠紀雄氏による連載第156回