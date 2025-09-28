ライター業の傍ら、スキマバイトでさまざまな職場で働いている筆者が仕事を通じて見えた悲喜こもごもをつづる本連載。今回は、大手ファミリーレストランのガストで、ランチタイムに働いてみた。“猫型ロボ”より良い働きができるのか!?いざ、挑戦。（ライターみやーんZZ）ランチタイムのガストでスキマバイト“猫型ロボ”以上の働きをするぞ！氷河期世代の40代おじさんである僕が去年、突如ハマったスキマバイト。今回はファ