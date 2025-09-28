27ÆüÍ¼Êý¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¤ÎºùÄÌ¤Ç¡¢¥ªー¥È¥Ð¥¤¤È±¦ÀÞ¤·¤Æ¤­¤¿·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤·¡¢¥ªー¥È¥Ð¥¤¤ÎÃËÀ­¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥ªー¥È¥Ð¥¤¤ÇÄ¾¿Ê¤ÎÃËÀ­ ±¦ÀÞ¤·¤Æ¤­¤¿·Ú¾èÍÑ¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·»àË´ Ì¾¸Å²°¡¦Ãæ¶è´Ý¤ÎÆâ¤ÎºùÄÌ ¿®¹æ¤Î¤Ê¤¤Ãú»úÏ©¤Î¸òº¹ÅÀ 27Æü¸á¸å4»þ²á¤®¡¢Ãæ¶è´Ý¤ÎÆâ¤Î¿®¹æ¤Î¤Ê¤¤Ãú»úÏ©¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢Ä¾¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¥ªー¥È¥Ð¥¤¤È±¦ÀÞ¤·¤Æ¤­¤¿·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤·¡¢¥ªー¥È¥Ð¥¤¤ÎÃËÀ­¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷