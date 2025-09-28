●演じた「やまと」副長の“器の大きさ”を尊敬 映画『沈黙の艦隊 北極海大海戦』(公開中)で、前作に引き続き原子力潜水艦「やまと」の副長・山中栄治を演じた中村蒼にインタビュー。山中としての役作りや主演の大沢たかおとの共演について話を聞いた。また、8月に放送されたNHKドラマ『シミュレーション 昭和16年夏の敗戦』、戦後の沖縄を舞台にした映画『宝島』(公開中)と、戦争や平和をテーマにした作品に立て続けに出演して感