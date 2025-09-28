テレビ東京のドラマ『ひと夏の共犯者』(10月3日スタート 毎週金曜24:12〜)の記者会見がこのほど、都内で行われ、橋本将生(timelesz)、恒松祐里が登壇した。2人の人柄の良さがうかがえる、質疑応答やフォトセッションの対応に、会場は終始あたたかな空気に包まれていた。橋本将生(timelesz)、恒松祐里○フォトセッションで新鮮だった光景ドラマの記者会見や芸能イベントを取材していると、とりわけ感じの良さがにじみ出る人がいる。