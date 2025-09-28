元フジテレビアナウンサーで弁護士の菊間千乃氏（53）が27日、TBS系「情報7daysニュースキャスター」（土曜午後10時）に生出演。残り1週間となった自民党総裁選（10月4日投開票）について私見を示した。番組では、26日時点のJNN情勢調査では、小泉進次郎農相（44）が国会議員票295票のうち約80人を確保して優勢とみられることなどを伝えた。安住紳一郎アナウンサーは「自民党の議員の投票にしても、最終的に2人の決選投票になると