テレビ東京のドラマ『ひと夏の共犯者』(10月3日スタート 毎週金曜24:12〜)の記者会見がこのほど、都内で行われ、橋本将生(timelesz)、恒松祐里が登壇した。橋本将生○橋本将生の“裏の顔”とはこの会見では、ドラマの内容にちなみ、自分の“表の顔”と“裏の顔”を発表する企画を実施。橋本は“表の顔”を「クール」、“裏の顔”を「人と話すのが好き、楽しいことが好き」とフリップに記し、その理由をこう説明した。「僕自身は自