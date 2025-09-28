マリナーズ本拠地での第2戦前に【MLB】マリナーズ ー ドジャース（日本時間28日・シアトル）ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、シアトルでのマリナーズ戦前に、イチロー氏とグラウンドで約3分間談笑した。右翼で打撃練習の守備を行うイチロー氏のもとへ小走りで向かうと、帽子をとって挨拶した。大谷がマリナーズ戦の前にイチロー氏に挨拶するのは“恒例行事”。レギュラーシーズン最終カードとあり、大勢の報