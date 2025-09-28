バーゼルの常本佳吾がハムストリングを負傷スイス1部FCバーゼルに所属する日本人DF常本佳吾が、ハムストリングの負傷によって離脱を強いられるようだ。クラブは9月26日に公式HPで「常本佳吾が負傷で離脱へ」と見出しを打ち、UEFAヨーロッパリーグ（EL）の試合中に負傷したことを発表した。常本が負傷したのは、24日に行われたEL第1節のドイツ1部フライブルク戦（1-2）の試合中のこと。この試合に右サイドバックで先発出場して