≠ME谷崎早耶 指原莉乃がプロデュースを手がけるアイドルグループ、≠MEの谷崎早耶がこのほど、さいたまスーパーアリーナで開催された音楽とファッションの祭典『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』に出演した。アイドルとして人気を集める谷崎だが、近年ではファションショーへの単独出演も続いており、モデルとしても活躍中だ。そんな谷崎にランウェイ後、インタビューを行った。―