巨匠ジェームズ・キャメロンが監督を務める映画『アバター』（2009）が26日から、シリーズ第2作目となる『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』（2022）が10月3日から、各作1週間限定で3Dスクリーンで劇場上映される。キャメロン監督は、『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』をはじめ、『エイリアン２』や『ターミネーター２』など、前作のヒットやクオリティを上回る作品を生み出してきた“続編”のヒットメイカーでもある