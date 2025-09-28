¡þ¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ 4-1 À¾Éð(27Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à)¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÁ°Ìë¤ÎÀ¾ÉðÀï¤ËµÕÅ¾¾¡Íø¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾¡Íø¸å¤ÎÍ¥¾¡´ÆÆÄ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢º£µ¨¤ÎÀï¤¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡£ÂÇÀþ¤ÎÌöÆ°¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î¥Á¡¼¥àËÉ¸æÎ¨2.41¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿Åê¼ê¿Ø¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¿Ø¤Î°ÂÄê´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤ª¤ê¤Ç¡¢ÂÇ¼Ô¿Ø¤¬¶ì¤·¤¤Ãæ¡¢ºÇ¾¯¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤Ê¤¬¤é