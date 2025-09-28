¾®Àî¹Ò´ð¡¢º´Ìî¹ÒÂç¡¢±ö³­·ò¿Í¤ÎÆüËÜ¿Í¥È¥ê¥ª¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ª¥é¥ó¥À1ÉôNEC¥Ê¥¤¥á¡¼¥Ø¥ó¡£28ºÐ¤ÎÆüËÜÂåÉ½FW¾®Àî¤Ï¡¢ºßÀÒ3Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï5»î¹ç¤Ç3¥´¡¼¥ë¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³«Ëë¤«¤é3»î¹ç¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³2»î¹ç¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£NEC¤Ï28Æü¤ËËè·§ÚðÌð¤¬½êÂ°¤¹¤ëAZ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤¬¡¢¡ØForza NEC¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¾®Àî¤ÏÀèÈ¯¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£NEC¤Î¥Ç¥£¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Õ¥ê¥å¡¼¥Ç¥ë´ÆÆÄ¤Ï¡¢²ñ¸«¤Ç¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö»î