¥Á¥ê¤Ç³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤¿U-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡£Á¥±ÛÍ¥Â¢´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëU-20ÆüËÜÂåÉ½¤Ï27Æü¤Ë¥¨¥¸¥×¥È¤È¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸½éÀï¤òÀï¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï¤³¤Á¤é¡£¥Ô¥µ¥Î¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ì¹¬ÅßËÙÈøÇßÌÚÎç¾®¿ù·¼ÂÀ´îÂ¿°íÌé»Ô¸¶Íù²»º´Æ£Î¶Ç·²ðÉÛ»Ü¹î¿¿¿ÀÅÄÁÕ¿¿Âç´ØÍ§æÆÀÐ°æµ×·Ñã·Æ£½ÓÊåGK¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥Õ¥ëÂåÉ½·Ð¸³¤â¤¢¤ë19ºÐ¤Î¥Ô¥µ¥Î¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ì¹¬ÅßËÙÈø¡ÊÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡Ë¤òµ¯ÍÑ¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢³¤³°ÁÈ¤Î¾®¿ù¡Ê¥æ¡¼¥ë¥´¡¼¥Ç¥ó¡Ë¤È´îÂ¿¡Ê¥ì¥¢