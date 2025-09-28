◇サッカー・U―20W杯チリ大会1次リーグA組初戦日本2―0エジプト（2025年9月27日チリ・サンティアゴ）1次リーグ初戦が行われ、日本はエジプトに2―0で勝利し、白星発進した。主将のDF市原吏音（20＝大宮）が前半29分にPKを決めて先制。後半3分にはMF石井久継（20＝湘南）が右足シュートでネットを揺らした。次戦は中3日で開催国チリと激突する。市原は冷静にボールをセットしてから右足で蹴り込んだ。前半29分、MF斎藤が