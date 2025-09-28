北海道知床の羅臼岳で、登山者がクマに襲われ死亡した事故から１か月が経ちました。“手つかずの自然”と“人の安全”その両方をどう守っていくのか。人とクマとの共生に揺れる知床を取材しました。 人とクマの共生はー帰路に立たされる“知床” 人とクマとの共生を掲げてきた知床。（斜里町増田泰副町長）「一般の方の死亡事故というのは記録にない」世界自然遺産に登録されてから初めての人身事故が起きました。（